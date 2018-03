Ибрагимович дебютировал в «Гэлакси»

Нападающий Златан Ибрагимович дебютировал за «Лос-Анджелес Гэлакси» в официальном матче. 36-летний форвард вышел на замену на 71-й минуте в матче регулярного чемпионата MLS против ФК «Лос-Анджелес». Всего 8 дней назад — 22 марта — он расторг контракт с "Манчестер Юнайтед"

Ибрагимович из-за травмы пропустил концовку прошлого сезона, а в сезоне-2017/18 провел за «МЮ» только семь неполных матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Here we go! #Zlatan comes off the bench to make his #LAGalaxy debut in the 71st Minute. «Los Angeles, Welcome To Zlatan!»:D #LAvLAFC #LosAngeles #Ibrahimović #ZlatanIbrahimović pic.twitter.com/kUyujP6cyQ

— Steve Nelson (@stevenelson45) 31 марта 2018 г.