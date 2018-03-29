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Ибрагимович может дебютировать за «Лос-Анджелес Гэлакси» 31 марта
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Ибрагимович может дебютировать за «Лос-Анджелес Гэлакси» 31 марта 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зиги Шмид рассказал, что шведский новичок клуба Златан Ибрагимович может провести свое первый матч за новую команду уже 31 марта. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Ибрагимович любит играть, он любит преодолевать трудности. Если вы спросите, готов ли он будет сыграть 90 минут, то ответ будет отрицательным.
Но если поставить вопрос, сможет ли он сыграть в нашей следующей игре, то скажу, что это возможно", — цитирует Шмида L'Equipe.
Ранее Ибрагимович поприветствовал жителей Лос-Анджелеса фразой «добро пожаловать в Златана».
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