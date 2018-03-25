Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»

MLS — в порядке. Златан пополнил солидный список имён.

1. Эшли Коул , 37 лет «Лос-Анджелес Гэлакси» Звёздный англичанин переехал в США в 2016-м, там он спокойно доигрывает свои футбольные годы. В родной Англии его не забывают: бывший краёк «Челси» и «Арсенала» недавно вошёл в символическую сборную АПЛ за последние 25 сезонов. Сам он, очевидно, тоже соскучился по Лондону и в начале месяца анонсировал скорое возвращение. Интересно, в какой роли вернётся британец?

2. Джованни Дос Сантос, 28 лет «Лос-Анджелес Гэлакси» Шансов стать суперзвёздами у братьев Дос Сантос была достаточно: оба начинали играть в великой «Барселоне». Старший из них — Джованни — ещё в сезоне-2007/08 провёл в основе каталонцев 28 матчей, но «Тоттенхем» увёл молодую звёздочку в суровую обыденность АПЛ. Там Джованни попытался сыграться с Романом Павлюченко , но ни к чему грандиозному это не привело. Потом была череда средних команд в Европе, но в топ-клубе Джованни так и не оказался. Парень с улыбкой Роналдиньо проводит в штатах уже четвёртый сезон.

3. Хонатан Дос Сантос, 27 лет «Лос-Анджелес Гэлакси» Примерно та же история, что с Джованни, случилась с Хонатаном. Сыграв несколько матчей в основе «Барсы», в поисках лучшего он отправился в «Вилльяреал» (где, кстати, успел поиграть вместе с братом). Сотня матчей в Примере не стала трамплином в суперклуб: с этого трамплина Хонатан улетел за океан — заколачивать неплохие деньги. Да, пусть не топ-уровень, зато снова с братом!

4. Маркос Уренья , 28 лет «Лос-Анджелес Гэлакси» Кто бы мог подумать, что этот костариканец удивит российских болельщиков своей карьерой. За несколько лет в «Кубани» он так и не смог забить ни одного гола в РФПЛ, зато отжёг на ЧМ-2014! Тогда его сборная взбудоражила весь мир и вышла в 1/4 мундиаля, а сам Уренья отличился голом в ворота уругвайцев. После того турнира Маркос поехал в Данию. Там он забил чуть больше, чем в России — 5 мячей за несколько сезонов. Для предложения из США этого хватило: теперь Уренья живёт в одном городе с Ибрагимовичем. Нужно ли больше с такой статистикой?

5. Себастьян Джовинко , 31 год «Торонто» Джовинко — исключительный случай в мировом футболе. Отыграв в Серии А почти с десяток сезонов, Себастьян снова попал в родной «Ювентус», где получал немало игрового времени. Спустя пару лет в Турине у него случился первый неудачный сезон — и Джовинко метнулся за океан. Ему тогда и 30 лет не было. Джовинко в «Торонто» с 2015 года. Результативность впечатляет: в среднем он забивает порядка 20 мячей за сезон. Вот только о сборной Италии пришлось забыть. Как и о важном месте в истории мирового футбола.

6. Карлос Вела, 29 лет «Лос-Анджелес Гэлакси» Карлос Вела — ещё один молодой человек, который без проблем смог бы найти себе место в крепком европейском клубе. Но тут по сравнению с Джовинко есть разница: Вела — не европеец, плюс его времена в топ-клубе давно миновали. Карлос играл в «Арсенале» времён Аршавина, но и тогда получалось не очень. Забив всего несколько мячей в АПЛ, мексиканец нашёл себя в «Реале Сосьедад», став его главной звездой. Шесть лет в Испании, 69 голов в составе своего клуба и заслуженный контракт в MLS — видимо, лучшие годы карьеры остались позади.

«Хьюстон Динамо» Один из самых известных футболистов Швейцарии в XXI веке свои самые звёздные годы тоже провёл в Лондоне — в «Арсенале». Потом был сезон в «Милане», после чего карьера медленно пошла на спад в менее сильных клубах. Со сборной Сендерос закончил давно, и, кажется, сейчас он просто наслаждается жизнью в клубе с российским названием. Несколько лет футбола Филипп себе ещё точно может позволить.

8. Ибсон, 34 года

«Миннесота» Бывший спартаковец после России вернулся в любимую Бразилию, где каждый год кочевал из клуба в клуб. Потом была робкая попытка вернуться в Европу — в итальянскую «Болонью». Ибсон сыграл в Италии всего 10 матчей, вскоре после чего с ним разорвали контракт. Погревшись ещё сезон в Бразилии, Ибсон поехал в Штаты, где теперь он важный игрок. Россию Ибсон вспоминает с теплом: говорит, все его родственники до сих пор носят майки с ромбиком.