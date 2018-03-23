Отказ от диет — самое эффективное средство от ожирения

Молодым мужчинам и женщинам удавалось управлять своим весом в долгосрочной перспективе, если они регулярно и правильно питались, и не сидели на диете, заявили ученые Университет Хельсинки.

Руководитель финской группы исследователей Улла Кярккяйнен говорит: «Часто люди пытаются предотвратить избыточный вес и ожирение, а также управлять им, используя диеты или голодание. В долгосрочной перспективе такие подходы фактически ускоряют набор массы, а не предотвращают ожирение». К таким выводам Кярккяйнен с коллегами пришли в ходе исследования с участием более 4900 молодых людей. Участники ответили на вопросы по поводу изменение веса, когда им было 24 года и в возрасте 34 лет.

Большинство мужчин и женщин набрали вес в течение десятилетия. Только 7,5% женщин и 3,8% мужчин потеряли вес за этот период. В возрасте от 24 до 34 лет средний прирост массы у женщин составлял 0,9 кг в год, тогда как у мужчин 1 кг. В дополнение к диете и неправильным привычкам в еде, увеличение веса у женщин было за счет рождения двух или более детей, регулярного потребления подслащенных напитков и плохого удовлетворения жизнью. У мужчин дополнительным фактором риска набора веса, было курение. Факторы, защищающие от увеличения веса, — физическая активностью у женщин, тогда как у мужчин это более высокий уровень образования и больший вес в начале исследования.

«Чтобы предотвратить увеличение веса, понимание факторов, лежащих в основе управления весом, которое предшествует усилению или первичному управлению весом, имеет первостепенное значение», — отмечает Кярккяйнен.

Упражнения и здоровое питание считаются краеугольными камнями управления весом. Однако, согласно выводам этого долгосрочного изучения, еще более важным является воздержание от диет и соблюдения регулярных привычек питания и у женщин, и у мужчин.

«Вообще говоря, руководство по управлению весом часто сводится к тому, чтобы меньше потреблять и больше двигаться. На практике людям рекомендуется терять вес, тогда как результаты нашего обширного исследования показывают, что потеря веса не является эффективным методом управления в долгосрочной перспективе, — говорит Кярккяйнен. «Хотя диета может показаться логичным решением проблемы, она может фактически увеличить вес в долгосрочной перспективе».

Авторы добавили, что результаты доказывают, что вместо потери веса важно сосредоточиться на регулярном питании, заботе о своем благополучии и поиске более общего смысла жизни. Регулярное и достаточное питание поддерживает естественные биологические функции организма и помогает в управлении своими привычками и регулированием веса в долгосрочной перспективе.