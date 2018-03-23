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На полигон «Ядрово» наложат штрафы
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На полигон «Ядрово» наложат штрафы 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Власти наложат большие штрафы на полигон «Ядрово», деньги направят на развитие района — новый глава Волоколамского района
РИА Новости: последние новости
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