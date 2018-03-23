Атлеты из Южнопортового оказались самыми меткими в ЮВАО

На окружных соревнованиях по дартсу Спартакиады «Мир равных возможностей» спортсмены из Южнопортового района оказались самыми меткими и завоевали золотые награды.

— В Спартакиаде, игры которой прошли в Территориальном центре социального обслуживания населения «Марьино» на Люблинской улице и клубе «Аксон» на Шарикоподшипниковской, приняли участие 23 человека, представляющие районы ЮВАО города Москвы, — сообщили в Центре физкультуры и спорта ЮВАО.

Победная тройка выглядит следующим образом. Золотые медали — у команды Южнопортового. «Серебро» досталось Кузьминкам. На третьем месте — игроки из района Марьино. (ск)