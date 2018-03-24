Фанаты «Амкара» пожелали руководству клуба «гореть в аду»

Фанаты «Амкара» написали гневное письмо в адрес руководства пермского клуба. Поводом для его написания представителями фанатского движения «Пермь Великая» стал перенос домашнего матча с московским «Локомотивом» на поле соперника.

Открытое письмо поклонников «Амкара» изобилует ненормативной лексикой и оскорблениями руководителей команды. В вину топ-менеджменту они, в частности, ставят «распил бюджетных денег», неудачный сезон в Премьер-лиге, вылет из Кубка России и «продажу матчей».

Приводим некоторые цитаты из обращения болельщиков:

«Эй, распильщики бюджетных денег, как вам по ночам спится? Кошмары не мучают? Совесть не грызёт? Нет, конечно. Для вас «Амкар» — это способ отмывать бабло, ничтожная капля власти, какой-то там статус… Каждый день вы идете на своё рабочее место, чтобы заниматься «ничем» для развития клуба и команды.

… Для фанатов же «Амкар» — это жизнь. Мы долго молчали и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел. Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно, что вся эта жесть происходит с «Амкаром». Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и теперь. Но родной клуб — это не продажное руководство, коим вы себя окончательно утвердили. Вчера (22 марта-Авт.) было пробито очередное дно, на этот раз, прогнувшись под «Локомотив».

… В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в середине — на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы надеемся, что вы не развалите наш любимый клуб… Ваш провальный менеджмент который год не может популяризировать клуб высшего футбольного дивизиона в городе-миллионнике. Из года в год на трибунах все меньше и меньше народу. Люди не любят футбол? Нет. Люди поняли, что футбол не любите вы…. «Спасибо» за слитый сезон. «Спасибо» за домашки на выезде. «Спасибо», что продали всё. Горите в аду».