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Уроженка поволжской деревни попала в европейский выпуск Playboy
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Уроженка поволжской деревни попала в европейский выпуск Playboy 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российская модель Диана Нарбикова украсила апрельскую обложку итальянского журнала Playboy.
Модель Диана Нарбикова второй раз попала на обложку культового журнала Playboy. Она опубликовала видео, в котором листает журнал, показывая фотографии.
Девушка родилась в селе Красная Балтия Кузоватовского района Ульяновской области, в начале 2000-х ее семья переехала в Гатчину Ленинградской области. В свои 23 года Нарбикова может похвастаться 145 тыс. подписчиков в Instagram, в котором она регулярно делится своими откровенными фотографиями.
Отметим, что в апреле 2017 года она впервые попала на обложку российского Playboy, представ в ретро-образе.
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