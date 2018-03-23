Уроженка поволжской деревни попала в европейский выпуск Playboy

Российская модель Диана Нарбикова украсила апрельскую обложку итальянского журнала Playboy.

Модель Диана Нарбикова второй раз попала на обложку культового журнала Playboy. Она опубликовала видео, в котором листает журнал, показывая фотографии.

Девушка родилась в селе Красная Балтия Кузоватовского района Ульяновской области, в начале 2000-х ее семья переехала в Гатчину Ленинградской области. В свои 23 года Нарбикова может похвастаться 145 тыс. подписчиков в Instagram, в котором она регулярно делится своими откровенными фотографиями.

Отметим, что в апреле 2017 года она впервые попала на обложку российского Playboy, представ в ретро-образе.