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Калининградцы проголосовали за благоустройство территории у озера Летнее
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Калининградцы проголосовали за благоустройство территории у озера Летнее 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Калининградцы решили, что в благоустройстве нуждается, в первую очередь, озеро Летнее. Итоги голосования по выбору объекта, который включат в муниципальную программу «Формирование современной городской среды, подвели 23 марта в администрации города.
Всего в голосовании приняли участие более 2,5 тысяч человек.
За благоустройство территории, прилегающей к Летнему озеру, высказались 1869 человек. 549 горожан хотели бы, чтобы была отремонтирована пешеходной зоны по ул. Ген. Соммера. За приведение в порядок территории у Нижнего пруда высказались 216 человек.
Сообщается, что на благоустройство будет потрачено 55 млн руб.
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