Калининградцы проголосовали за благоустройство территории у озера Летнее

Калининградцы решили, что в благоустройстве нуждается, в первую очередь, озеро Летнее. Итоги голосования по выбору объекта, который включат в муниципальную программу «Формирование современной городской среды, подвели 23 марта в администрации города.

Всего в голосовании приняли участие более 2,5 тысяч человек.

За благоустройство территории, прилегающей к Летнему озеру, высказались 1869 человек. 549 горожан хотели бы, чтобы была отремонтирована пешеходной зоны по ул. Ген. Соммера. За приведение в порядок территории у Нижнего пруда высказались 216 человек.

Сообщается, что на благоустройство будет потрачено 55 млн руб.