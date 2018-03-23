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Рекламу ЧМ-2018 разместят на 400 билбордах и 200 ситилайтах
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Рекламу ЧМ-2018 разместят на 400 билбордах и 200 ситилайтах 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Более 600 рекламных щитов, посвященных чемпионату мира по футболу 2018 года, разместят в центре города и на магистралях, в том числе и на Третьем транспортном кольце, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
На них будет информация о датах проведения ЧМ-2018, а также изображения игроков сборной России по футболу. «В середине мая рекламные плакаты появятся в двухкилометровой зоне вокруг стадиона »Спартак» и Большой спортивной арены «Лужников». Во время турнира эта территория попадает под контроль ФИФА. Также реклама ЧМ-2018 появится на протокольных маршрутах, по которым будут передвигаться команды — участницы турнира», — уточняется в материале.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Москва является главным городом чемпионата. Официальными стадионами, где будут сыграны важнейшие матчи мундиаля, станут Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники» и стадион «Спартак». Интересно, что этот чемпионат станет первым для России — наша страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата. Более того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз турнир состоится на территории двух частей света — Европы и Азии.
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