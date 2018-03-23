Япония с Хондой сыграла вничью с Мали, одноклубник Габулова забил гол

Сборная Японии сыграла вничью с Мали в товарищеском матче — 1:1. От поражения азиаты ушли уже в добавленное время. В составе японцев на замену вышел бывший хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда.

За малийцев мяч забил Абдулай Диаби из «Брюгге», одноклубник российского вратаря Владимира Габулова

Япония — участник финальной стадии ЧМ-2018.

Товарищеские матчи

Япония — Мали — 1:1 (0:1)

Голы: Диаби, 43 — с пенальти (0:1). Накадзима, 90+5 (1:1).

Япония: Накамура, Макино, Нагатомо (Морисиге, 61), Седзи, Угадзин (Сакаи, 46), Хасебе (Мисао, 61), Усами (Накадзима, 60), Мориока (Кобаяси, 65), Осима (Ямагути, 35), Кубо (Хонда, 71), Осако.

Сингапур — Мальдивские Острова — 3:2 (1:1)