Ахмед — лучший в третий день тестов Формулы-3, Шварцман — третий

Формула-3. Венгрия. Третий день тестов

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