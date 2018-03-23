На автодроме «Хунгароринг» в Венгрии завершился третий день предсезонных тестов чемпионата Европейской Формулы-3. Лучшее время по его итогам показал Энаам Ахмед. Второй результат у Алекса Палу, третье время у новобранца серии, пилота программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберта Шварцмана.
Артём Петров в ходе дня показал восьмое время, Никита Троицкий стал двадцать первым.
Формула-3. Венгрия. Третий день тестов
1. Энаам Ахмед (Hitech Grand Prix) 1.34,534 2. Алекс Палу (Hitech Grand Prix) 1.34,566 3. Роберт Шварцман (Prema Theodore Racing) 1.34,700 4. Чжоу Гуаньюй (Prema Theodore Racing) 1.34,707 5. Бен Хингли (Hitech Grand Prix) 1.34,778 … 8. Артём Петров (Van Amersfoort Racing) 1.35,047 … 21. Никита Троицкий (Carlin) 1.35,677.