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Ледовый дворец обзавелся именем
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Ледовый дворец обзавелся именем 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Во Владимире обсудили результаты интернет-голосования на название новой ледовой арены, которая распахнет свои двери в сентябре этого года на проспекте Ленина областного центра.
Всего на голосование было прислано около 200 названий. Среди предложенных были и весьма оригинальные — «Асгард», «Земля Санникова», «Леденец» и, даже, «Нежданчик».
Комиссия, в состав которой вошли ветераны спорта, тренеры, депутаты городского Совета и общественники единогласно решили, что ледовая арена должна называться «Ледовый дворец Владимир». По мнению экспертов, это название отлично вписывается в географическое положение арены (расположен на въезде в город со стороны Москвы), напоминает о величии нашего древнего города — столице Древней Руси и прекрасно может сочетаться с любыми прилагательными.
Член городской Общественной палаты Юрий Борисов предложил участникам рабочей группы проработать красочную подсветку и иллюминацию вывеске дворца на торце здания, а внутри создать филиал музея спортивной славы Владимира, в котором были бы представлены все известные спортсмены и чемпионы, выступающие в зимних видах спорта.
Новое название ледового дворца будет направлено главе администрации Владимира Андрею Шохину для подписания соответствующего постановления.
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