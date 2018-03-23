Ледовый дворец обзавелся именем

Во Владимире обсудили результаты интернет-голосования на название новой ледовой арены, которая распахнет свои двери в сентябре этого года на проспекте Ленина областного центра.

Всего на голосование было прислано около 200 названий. Среди предложенных были и весьма оригинальные — «Асгард», «Земля Санникова», «Леденец» и, даже, «Нежданчик».

Комиссия, в состав которой вошли ветераны спорта, тренеры, депутаты городского Совета и общественники единогласно решили, что ледовая арена должна называться «Ледовый дворец Владимир». По мнению экспертов, это название отлично вписывается в географическое положение арены (расположен на въезде в город со стороны Москвы), напоминает о величии нашего древнего города — столице Древней Руси и прекрасно может сочетаться с любыми прилагательными.

Член городской Общественной палаты Юрий Борисов предложил участникам рабочей группы проработать красочную подсветку и иллюминацию вывеске дворца на торце здания, а внутри создать филиал музея спортивной славы Владимира, в котором были бы представлены все известные спортсмены и чемпионы, выступающие в зимних видах спорта.

Новое название ледового дворца будет направлено главе администрации Владимира Андрею Шохину для подписания соответствующего постановления.