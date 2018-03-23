Олег Веретенников: «Удивляет выход Кутепова с первых минут»

Бывший хавбек сборной России и «Ротора», один из лучших бомбардиров в отечественной истории Олег Веретенников поделился мнением о составе нашей сборной в контрольном матче с Бразилией. По словам Веретенникова, его удивляет выход с первых минут Ильи Кутепова

​— Не удивляет ли вас линия обороны, особенно то, что на позиции центрального защитника вышел Кутепов?

— К сожалению, на данный момент это самый сильный состав защиты. В расположении главного тренера нет основных футболистов — Джикии и Васина, поэтому видим такое сочетание. При этом появление Кутепова в старте действительно удивляет. Выступая за "Спартак" , он совершает много ошибок.

— Чего ожидаете от Алексея Миранчука , который не так играет в сборной с первых минут?

— Результативности и продуктивности, которую хавбек демонстрирует в «Локомотиве». Его выход в стартовом составе не вызывает вопросов — в последних встречах человек демонстрирует очень качественный футбол.

— Кто, на ваш взгляд, самый опасный у бразильцев?

— Сложно кого-то выделить. Все в средней линии и атаке представляют угрозу. Да и защитники тоже. Очень серьезная команда. (Константин КОЛМАКОВ)

Трансляция матча Россия — Бразилия

Россия — Бразилия