Олег Веретенников: «Удивляет выход Кутепова с первых минут» 

Бывший хавбек сборной России и «Ротора», один из лучших бомбардиров в отечественной истории Олег Веретенников поделился мнением о составе нашей сборной в контрольном матче с Бразилией. По словам Веретенникова, его удивляет выход с первых минут Ильи Кутепова.
— Не удивляет ли вас линия обороны, особенно то, что на позиции центрального защитника вышел Кутепов?
— К сожалению, на данный момент это самый сильный состав защиты. В расположении главного тренера нет основных футболистов — Джикии и Васина, поэтому видим такое сочетание. При этом появление Кутепова в старте действительно удивляет. Выступая за "Спартак", он совершает много ошибок.
— Чего ожидаете от Алексея Миранчука, который не так играет в сборной с первых минут?
— Результативности и продуктивности, которую хавбек демонстрирует в «Локомотиве». Его выход в стартовом составе не вызывает вопросов — в последних встречах человек демонстрирует очень качественный футбол.
— Кто, на ваш взгляд, самый опасный у бразильцев?
— Сложно кого-то выделить. Все в средней линии и атаке представляют угрозу. Да и защитники тоже. Очень серьезная команда. (Константин КОЛМАКОВ)
Трансляция матча Россия — Бразилия
Россия — Бразилия