Ещё
Олег Веретенников: «Удивляет выход Кутепова с первых минут»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Веретенников: «Удивляет выход Кутепова с первых минут» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший хавбек сборной России и «Ротора», один из лучших бомбардиров в отечественной истории Олег Веретенников поделился мнением о составе нашей сборной в контрольном матче с Бразилией. По словам Веретенникова, его удивляет выход с первых минут Ильи Кутепова.
​— Не удивляет ли вас линия обороны, особенно то, что на позиции центрального защитника вышел Кутепов?
— К сожалению, на данный момент это самый сильный состав защиты. В расположении главного тренера нет основных футболистов — Джикии и Васина, поэтому видим такое сочетание. При этом появление Кутепова в старте действительно удивляет. Выступая за "Спартак", он совершает много ошибок.
— Чего ожидаете от Алексея Миранчука, который не так играет в сборной с первых минут?
— Результативности и продуктивности, которую хавбек демонстрирует в «Локомотиве». Его выход в стартовом составе не вызывает вопросов — в последних встречах человек демонстрирует очень качественный футбол.
— Кто, на ваш взгляд, самый опасный у бразильцев?
— Сложно кого-то выделить. Все в средней линии и атаке представляют угрозу. Да и защитники тоже. Очень серьезная команда. (Константин КОЛМАКОВ)
Трансляция матча Россия — Бразилия
Россия — Бразилия
Спорт-Экспресс: последние новости
"Амкар" и "Локо" оформили сговор, Луиз Адриану не верит в Россию, Гросс не хочет в отставку Условия для проведения внеочередной конференции СБР выполнены не были Вита Семеренко: "Кузьмина и Домрачева под любым флагом были бы в топе"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она ворвалась как смерч»12
У футбола России нет будущего после ЧМ68
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение