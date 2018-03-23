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В Севастополе пройдет ралли исторических автомобилей
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В Севастополе пройдет ралли исторических автомобилей 

Lenta.ru 1 час назад
В Крыму и Севастополе с 1 по 6 мая пройдет традиционное ралли исторических автомобилей «Нахимов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Это будет четвертое крымское ралли. В этом году «Нахимов» получил официальный статус Кубка губернатора Севастополя. Городское правительство рассматривает авторалли как один из инструментов привлечения в регион новых гостей.
«"Нахимов" — одно из любимых ралли, и уж точно самое красивое и неповторимое. Это сказочная природа, весеннее, почти уже летнее солнце, интересные маршруты, севастопольское величие, крымское дружелюбие и гостеприимство, удивительная атмосфера и отличная организация всего мероприятия», — оценила мероприятие штурман из Москвы Елизавета Пухова.
Помимо россиян, в ралли поучаствуют и иностранцы. Так, запланировано участие экипажей из Люксембурга, Бельгии, Франции и Великобритании.
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