Нидерланды — Англия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 23 марта, в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Англии. Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались друг с другом 20 раз. На счету голландцев шесть побед, англичане выигрывали пять раз. Ещё девять встреч завершились с ничейным результатом. Последнее очное противостояние команд датировано 29 марта 2016 года. Тогда в товарищеском матче голландцы выиграли со счётом 2:1.

В рейтинге ФИФА Нидерланды занимают 21 место, Англия находится на 16 позиции.