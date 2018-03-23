Сегодня, 23 марта, в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Англии. Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом 20 раз. На счету голландцев шесть побед, англичане выигрывали пять раз. Ещё девять встреч завершились с ничейным результатом. Последнее очное противостояние команд датировано 29 марта 2016 года. Тогда в товарищеском матче голландцы выиграли со счётом 2:1.
Голландский игрок «Спартака» Квинси Промес вызван в сборную и сможет принять участие в игре. Новым капитаном сборной Голландии назначен Вирджил ван Дейк. В составе Англии не сыграет Джек Уилшир, получивший вчера повреждение на утренней тренировке сборной. Впервые в сборную Англии вызваны игроки «Бёрнли» Ник Поуп и Джеймс Тарковски и защитник «Суонси» Алфи Моусон.
В рейтинге ФИФА Нидерланды занимают 21 место, Англия находится на 16 позиции.