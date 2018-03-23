Около 40 военно‑исторических клубов примут участие в реконструкции боя в Пушкинском районе

Около 40 военно-исторических клубов примут участие в реконструкции боя периода Великой отечественной войны в Пушкинском районе 24 марта, сообщил Пушкинскому информагентству организатор мероприятия в части военно-исторической реконструкции Николай Полухов.

По сведениям агентства, открытый урок истории «Жертвенный подвиг солдата. Уроки прошлого — примеры настоящему» пройдет в лесополосе у платформы «Зеленоградская» в Пушкинском районе, начало в 13:00. В уроке могут принять участие до 600 учащихся 5-9 классов школ Пушкинского района, Подмосковья и Москвы.

«В рамках урока будет проведена военно-историческая реконструкция боя, случившегося 10 марта 1942 года у села Переходы в районе Вязьмы. В реконструкции будут задействованы представители 36 военно-исторических клубов из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии», — сказал Полухов.

По его словам, при проведении реконструкции будет использована кавалерия, историческая техника и спецэффекты. Участие примут более 100 человек.