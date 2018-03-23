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Григорий Панин: У нас хоккей в какой-то футбол превращается
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Григорий Панин: У нас хоккей в какой-то футбол превращается 

Советский спорт 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
— Сами видели, что матч был тяжелый. Упорно старались пробить вратаря, и, слава богу, что нам это удалось. Самое главное все бились до конца, сумели в концовке выстоять. Все пацаны — молодцы, мужики, красавцы!
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Трактором» (видео)
— Как удалось за один день перестроиться, ведь в прошлом матче серии пропустили четыре шайбы? Что поменяли в игре? — Мы все прекрасно понимаем, что каждый матч может стать последним, поэтому чисто по-мужицки собрались, пообщались и подготовились к этой игре.
— В концовке третьего периода удалился Александр Логинов, и вы сразу подъехали к судье. Считаете, что игроки «Трактора» излишне симулируют по ходу этой серии? — Я не знаю, у нас хоккей в какой-то футбол превращается. Нужно за такими моментами следить. Ну что тут судьи? Он увидел — дал, не увидел — не дал.
— Со стороны кажется, что «Салават Юлаев» выглядит свежее соперника. За счет чего это удается? — За счет подготовки, эмоций и желания, — сказал Панин.
Счет в серии стал 3-2 в пользу уфимцев. Шестая игра пройдет в воскресенье в Челябинске.
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