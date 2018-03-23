Участок трассы Махачкала — Аэропорт отремонтируют к чемпионату Европы по борьбе

Дорожные службы Дагестана намерены к чемпионату Европы по борьбе отремонтировать участок трассы Махачкала — Аэропорт с подъездом к Каспийску.

Работы ведутся на отрезке протяженностью 2,7 километра. Половина реконструируемого участка уже готова к укладке асфальта, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу Дагестанавтодора.

На объекте задействовано 130 работников и 52 единицы техники. Ремонт планируется завершить до 20 апреля.

Как сообщалось ранее, всего в течение 2018 года будет отремонтировано восемь подъездных дорог к Махачкале. Помимо уже названного участка, капитальный ремонт ждет пригородные дороги в поселки Шамхал, Красноармейск, Талги, Богатыревка, Сулак, а также участок автодороги Махачкала — Каспийск, ведущий к спорткомплексу «Хазар».

Чемпионат Европы по спортивной борьбе будет проходить в дагестанском Каспийске с 30 апреля по 6 мая. Оргкомитет по подготовке к мероприятию возглавил врио главы республики Владимир Васильев.