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Участок трассы Махачкала — Аэропорт отремонтируют к чемпионату Европы по борьбе
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Участок трассы Махачкала — Аэропорт отремонтируют к чемпионату Европы по борьбе 

«Это Кавказ» 47 минут назад
Дорожные службы Дагестана намерены к чемпионату Европы по борьбе отремонтировать участок трассы Махачкала — Аэропорт с подъездом к Каспийску.
Работы ведутся на отрезке протяженностью 2,7 километра. Половина реконструируемого участка уже готова к укладке асфальта, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу Дагестанавтодора.
На объекте задействовано 130 работников и 52 единицы техники. Ремонт планируется завершить до 20 апреля.
Как сообщалось ранее, всего в течение 2018 года будет отремонтировано восемь подъездных дорог к Махачкале. Помимо уже названного участка, капитальный ремонт ждет пригородные дороги в поселки Шамхал, Красноармейск, Талги, Богатыревка, Сулак, а также участок автодороги Махачкала — Каспийск, ведущий к спорткомплексу «Хазар».
Чемпионат Европы по спортивной борьбе будет проходить в дагестанском Каспийске с 30 апреля по 6 мая. Оргкомитет по подготовке к мероприятию возглавил врио главы республики Владимир Васильев.
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