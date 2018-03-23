«Трактор» о словах Бурдасова про немужественность: интересно, Умарку переведут?

«Трактор» отреагировал на послематчевое интервью нападающего «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова после победы в пятом матче полуфинала Востока (1:0, 3-2).

«Тут Антон Бурдасов в послематчевом интервью посетовал, что хоккей превращается в футбол, и игроки слишком много валяются. Надо бы помужественнее… Первый раз видим, как хоккеист упрекает собственных партнёров в немужественной игре. Интересно, Линусу Умарку это переведут, или призыв Антона останется без ответа», — такая запись размещена в официальном сообществе «Трактора» в социальной сети «ВКонтакте».