Батистута сравнил Месси и Марадону

"Марадона является лучший футболистом в истории. Он является настоящим символом Аргентины, причем не только в футболе. Пожалуй, что Месси сильнее Диего в технике. Но у него нет харизмы Марадоны. Диего мог заставить весь стадион смотреть только на него и это приносило пользу команде. Марадона — это поэзия, а Месси — всего лишь проза, хотя и прекрасная", — цитирует Батистуту Corriere dello Sport.

Стоит отметить, что Батистута долгое время был лучшим бомбардиров в истории сборной Аргентины, но некоторое время назад его обошел Месси.