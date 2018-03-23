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Батистута сравнил Месси и Марадону
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Батистута сравнил Месси и Марадону 

Soccer News 46 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута считает, что Диего Марадона был более сильным игроком, чем Лионель Месси.
"Марадона является лучший футболистом в истории. Он является настоящим символом Аргентины, причем не только в футболе. Пожалуй, что Месси сильнее Диего в технике. Но у него нет харизмы Марадоны. Диего мог заставить весь стадион смотреть только на него и это приносило пользу команде. Марадона — это поэзия, а Месси — всего лишь проза, хотя и прекрасная", — цитирует Батистуту Corriere dello Sport.
Стоит отметить, что Батистута долгое время был лучшим бомбардиров в истории сборной Аргентины, но некоторое время назад его обошел Месси.
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