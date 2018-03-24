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Детский футбольный клуб «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира
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Детский футбольный клуб «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира 

Газета.Ru 24 минуты назад
Красноярский футбольный клуб «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира — 2018, сообщает RT.
"Это огромная честь для нашего клуба и большой стимул для наших ребят, ведь теперь на них большая ответственность", — заявил основатель клуба Сергей Горбунов.
"Тотем", основанный в 2003 году, является действующим вице-чемпионом мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов. В клубе тренируются 45 воспитанников красноярского детского дома N1 и 20 детей из неблагополучных семей.
Во время ЧМ-2018 игроки «Тотема» проведут матчи с воспитанниками детских домов Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.
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