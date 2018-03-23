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Футбольный клуб «Тотем» стал коллективным Послом ЧМ-2018
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Футбольный клуб «Тотем» стал коллективным Послом ЧМ-2018 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 27 минут назад
Футбольный клуб «Тотем» из Красноярска стал новым Послом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Представление клуба в роли коллективного Посла состоялось 23 марта в Москве перед началом товарищеского матча между национальными сборными России и Бразилии.
Сертификат Посла ЧМ-2018 основателю ФК «Тотем» Сергею Горбунову вручил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
"Тотем" был образован в 2003 году. Участники команды — воспитанники детского дома №1 Красноярска. В 2016 году юные футболисты стали победителями Чемпионата мира среди детей из детских домов и школ-интернатов, а в 2017 году заняли на первенстве мира второе место.
"Это огромная честь для нашего клуба и большой стимул для наших ребят, ведь теперь на них большая ответственность, — прокомментировал новую роль «Тотема» Сергей Горбунов. — Мне, как основателю клуба, особенно радостно, ведь это признание, что наша 15-летняя работа была не напрасна".
Во время Чемпионата мира воспитанники ФК «Тотем» поддержат сборную России на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В каждом из этих городов запланированы матчи с командами местных детских домов.
Послы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ являются частью команды по подготовке и проведению в России ЧМ-2018, участвуют в мероприятиях Оргкомитета «Россия-2018» и FIFA, продвигают спорт и здоровый образ жизни, формируют положительный образ России и городов-организаторов турнира.
Все о Послах Чемпионата мира можно узнать в специальном разделе Welcome2018.com.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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