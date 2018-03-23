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Красноярский ФК «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира по футболу
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Красноярский ФК «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира по футболу 

ТАСС 51 минуту назад
ТАСС, 23 марта. Красноярский футбольный клуб «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».
"Тотем" был основан в 2003 году, команда является чемпионом мира 2016 года среди детских домов и школ— интернатов. В клубе наряду с другими ребятами тренируются 45 воспитанников красноярского детского дома №1 и 20 детей из неблагополучных семей.
Представление клуба в качестве посла мирового первенства состоялось перед началом товарищеского матча между командами России и Бразилии (0:3), который прошел в «Лужниках».
"Это огромная честь для нашего клуба и большой стимул для наших ребят, ведь теперь на них большая ответственность, — отметил основатель ФК «Тотем» Сергей Горбунов. — Мне особенно радостно, ведь это признание, что наша 15-летняя работа была не напрасна".
Игроки «Тотема» во время чемпионата мира проведут матчи с воспитанниками детских домов Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.
Федеральными послами ЧМ-2018 ранее стали голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, бывший капитан сборной России Алексей Смертин, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, советский футболист, олимпийский чемпион Никита Симонян, телеведущая Яна Чурикова, теле— и радиоведущий, шоумен Сергей Белоголовцев, российский общественный деятель, ученый— зоолог Николай Дроздов, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, бывший капитан сборной России Сергей Семак, трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин и актер, сценарист и телеведущий Сергей Светлаков.
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