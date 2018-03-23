Красноярский ФК «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира по футболу

ТАСС , 23 марта. Красноярский футбольный клуб «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».

"Тотем" был основан в 2003 году, команда является чемпионом мира 2016 года среди детских домов и школ— интернатов. В клубе наряду с другими ребятами тренируются 45 воспитанников красноярского детского дома №1 и 20 детей из неблагополучных семей.

Представление клуба в качестве посла мирового первенства состоялось перед началом товарищеского матча между командами России и Бразилии (0:3), который прошел в «Лужниках».

"Это огромная честь для нашего клуба и большой стимул для наших ребят, ведь теперь на них большая ответственность, — отметил основатель ФК «Тотем» Сергей Горбунов . — Мне особенно радостно, ведь это признание, что наша 15-летняя работа была не напрасна".

Игроки «Тотема» во время чемпионата мира проведут матчи с воспитанниками детских домов Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.