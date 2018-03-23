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Слуцкий: я не лучший геймер, но смогу очень быстро оформить паспорт болельщика
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Слуцкий: я не лучший геймер, но смогу очень быстро оформить паспорт болельщика 

Чемпионат.com 29 минут назад
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал об оформлении паспорта болельщика.
«Паспорт болельщика я ещё не оформил. Но знаю, что это настолько просто, что даже я — не лучший геймер и человек, который с компьютером на «вы», — смогу это сделать очень быстро. Поэтому, болельщики, не волнуйтесь, оформить Fan ID — это самое простое, что вы можете сделать», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.
Напомним, Слуцкий станет главным тренером голландского «Витесса» по окончании сезона-2017/18.
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