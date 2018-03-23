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Ставропольцы стали чемпионами по поппингу
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Ставропольцы стали чемпионами по поппингу 

АиФ Ставрополье 22 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Трое ребят из танцевальной студии «Джаст Дэнс» стали чемпионами по поппингу (стиль танца. — ред.), сообщает пресс-служба Ставропольского дворца культуры и спорта.
Чемпионом России по поппингу среди детей стал ставрополец Данил Джатдоев. Лучшим среди юниоров оказался воспитанник Владимир Оверченко. Он же поднялся на первую ступень пьедестала почёте вместе с Виолеттой Лейко за выступление в дуэте.
Чемпионат и первенство по современным танцевальным направлениям проходят сейчас в Москве. Стартовали хореографические баталии 22 марта, а завершатся 25 марта. За звание лучших соревнуются 6 тыс. танцоров со всей страны.
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