Ставропольцы стали чемпионами по поппингу

Трое ребят из танцевальной студии «Джаст Дэнс» стали чемпионами по поппингу (стиль танца. — ред.), сообщает пресс-служба Ставропольского дворца культуры и спорта.

Чемпионом России по поппингу среди детей стал ставрополец Данил Джатдоев. Лучшим среди юниоров оказался воспитанник Владимир Оверченко. Он же поднялся на первую ступень пьедестала почёте вместе с Виолеттой Лейко за выступление в дуэте.

Чемпионат и первенство по современным танцевальным направлениям проходят сейчас в Москве. Стартовали хореографические баталии 22 марта, а завершатся 25 марта. За звание лучших соревнуются 6 тыс. танцоров со всей страны.