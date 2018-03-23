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Самая загадочная звезда Галактики резко угасла
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Самая загадочная звезда Галактики резко угасла 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Lenta.ru
Светимость звезды Табби (KIC-8462852) начала падать, сообщила в блоге, посвященном «самой загадочной звезде Галактики», американский астроном Табету Бояджян.
Имеющиеся данные показывают, что в марте 2018-го светимость KIC-8462852 резко упала. Ранее аналогичное поведение звезды удалось наблюдать только в 2013-м.
Звезда KIC-8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Масса и радиус светила примерно в 1,5 раза больше, чем у Солнца. Светимость звезды периодически меняется.
Существуют несколько объяснений этого явления, в частности, наличие вокруг светила кометного облака, осколков планеты или существование вблизи KIC-8462852 созданных внеземной цивилизацией мегаструктур.
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