Самая загадочная звезда Галактики резко угасла

Светимость звезды Табби (KIC-8462852) начала падать, сообщила в блоге, посвященном «самой загадочной звезде Галактики», американский астроном Табету Бояджян.

Имеющиеся данные показывают, что в марте 2018-го светимость KIC-8462852 резко упала. Ранее аналогичное поведение звезды удалось наблюдать только в 2013-м.

Звезда KIC-8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Масса и радиус светила примерно в 1,5 раза больше, чем у Солнца. Светимость звезды периодически меняется.

Существуют несколько объяснений этого явления, в частности, наличие вокруг светила кометного облака, осколков планеты или существование вблизи KIC-8462852 созданных внеземной цивилизацией мегаструктур.