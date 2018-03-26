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Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина
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Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению главного тренера российской сборной по футболу, препятствием для включения в состав стал возраст полузащитника.
Приглашение полузащитника Андрея Аршавина в состав сборной России по футболу не состоялось из-за возраста футболиста. Об этом сообщил новостной портал championat.com со ссылкой на главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.
«Болельщикам уважение, что помнят наших футболистов, но мы приняли решение, что у нас молодая команда. Я был бы рад, если бы ему лет на десять было меньше. Убеждён, что команде он бы пригодился», — заявил Черчесов.
Он добавил, что наблюдал за тренировками Аршавина в Турции, причем последний об этом не знал.
Андрей Аршавин выступал за Российскую сборную с 2002 по 2012 год и провел в составе команды 74 матча, забив 17 мячей. С 2016 года футболист выступает за казахский «Кайрат». В составе клуба Аршавин стал серебряным призером чемпионата Казахстана-2016 и обладателем Суперкубка-2017.
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