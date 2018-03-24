Настало время вернуть Игоря Денисова в сборную России

Давайте устроим атаку на Черчесова

Бразилия разгромила Россию и пришло время травить Станислава Черчесова.

— Егоров, спроси про Денисова ! — говорили и писали мне разные люди. Один из известных медийных руководителей даже предлагал организовать флеш-моб, чтобы каждый журналист в разной форме узнавал на пресс-конференции, почему капитан «Локомотива» не вызван в сборную.

Надо признать, что на слабо брали по адресу — подобную акцию мы уже организовывали в Бад-Рагаце, когда Леонид Слуцкий в течение всего сбора перед Евро-2016 отказывался от индивидуального общения со СМИ, назначив общую итоговую пресс-конференцию для всех. Но в ночь перед ней он дал огромное спойлерное интервью конкретному изданию. Причём, эта ситуация повторилась дважды за месяц, что сорвало работу десяткам людей. Тогда мы знали, почему протестуем, и до сих пор не испытываем угрызений совести из-за того, что бывший тренер сборной был немного выбит из колеи.

За что бороться сейчас — я искренне не понимаю. Денисов что, спаситель России? Он «сделал» бы эту сборную Бразилии? С ним сборная стала бы лучше?

Давайте просто представим себя главными тренерами сборной и будем разбираться.

Во-первых, у вас с игроком личный, а не профессиональный конфликт. Допустим, что когда-то футболист позволил себе серьёзные оскорбления, после которых вы не получили извинений и захотели его оштрафовать. Но игрок и тут не пошёл навстречу — напротив, он подал иск и выиграл его с мотивировкой, что «в диалоге участвовали лишь два человека, и никто может факт оскорблений подтвердить».

В течение нескольких лет вы ждали, что игрок пойдёт на уступки. Вы даже знали, что примирительную акцию готовит его нынешний, тянущийся к чемпионству, клуб. Но сам футболист в последний момент устроил обратную акцию и завил о прекращении любых разговоров о его вызову в сборную. Он вновь проявил принципиальность — возможно, ту же, что помешала ему сыграть на Евро-2008. Учитывая, что весь весь футбольный мир знает об этой ситуации, задумались бы вы о приглашении Игоря Денисова, убивающую вашу репутацию в заново созданной, не звёздной команде?

Во-вторых, Денисов — не Неймар. Он просто хороший, ответственный, духовитый игрок, с которым, правда, «Локомотив» только что проиграл «Атлетико» с общим счётом 1:8. И вряд ли можно сказать, что соперник был сильнее сборной Бразилии, а партнёры слабее тех, что есть в «Локомотиве». Ведь в клубе в дополнение к Миранчукам у Денисова есть Фернандеш, Эдер, Чорлука и много кто ещё.

В-третьих, Глушаков, Головин, Кузяев, Ерохин, Зобнин и остальные вряд ли сильно слабее (если вообще слабее) опытного Денисова. В этой сборной вообще перебор опорников, а вот проблемы в обороне и атаке Игорь вряд ли решит.

Так что все разговоры о Денисове и других конкретных футболистах — простая подмена понятий или обыкновенное упрощение. Направлено оно на банальное желание свалить всё на выглядящего альфа-самцом тренера и больнее уколоть его. Но в 0:3 от Бразилии нет вины Черчесова. Это просто реалии российского футбола, которые в том числе и я описывал в другом материале.

Хотя реалии бардака неисчерпаемы и лезут отовсюду. Вот сморите: кто принимает чемпионат мира? Кто должен привлекать болельщиков? Кто в мире футбола совсем не звёзды? Очевидно — игроки сборной России. Знаете, сколько из них остановились в микст-зоне перед прессой? Один человек — Александр Самедов . Остальные либо спешили, либо устали, либо не хотели. Все они покинули стадион в 22.30.

Сейчас на моих часах 23.20. В течение этого времени Коутиньо, Виллиан, Марсело, Тьяго Сильва и остальные суперзвёзды в полном составе выполняли свои профессиональные обязанности перед своими и русскими СМИ. То же самое, будьте уверены, исполнят и французы.