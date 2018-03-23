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Милик: «Я чувствовал, что не готов на все 100»
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Милик: «Я чувствовал, что не готов на все 100» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик признался, что его поступательное возвращения на поле было связано с осторожностью.
"Обычно доктор решает, готов игрок, или нет", — отметил Милик в интервью местному каналу TVP Sport. «Доктор де Никола сказал мне, что я готов, но я не был с ним согласен. Я хотел немного подождать, потому что ощущал некий дискомфорт. Я считаю, что есть вещи важнее мнения доктора — вам может потребоваться больше времени, чтобы стать сильнее. Есть люди, которые не понимают, что проблема не во мне».
Польский форвард получил две серьезные травмы колена за прошедшие два сезона, и с момента восстановления от последней сыграл в общей сложности 27 минут.
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