Милик: «Я чувствовал, что не готов на все 100»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик признался, что его поступательное возвращения на поле было связано с осторожностью.

"Обычно доктор решает, готов игрок, или нет", — отметил Милик в интервью местному каналу TVP Sport. «Доктор де Никола сказал мне, что я готов, но я не был с ним согласен. Я хотел немного подождать, потому что ощущал некий дискомфорт. Я считаю, что есть вещи важнее мнения доктора — вам может потребоваться больше времени, чтобы стать сильнее. Есть люди, которые не понимают, что проблема не во мне».

Польский форвард получил две серьезные травмы колена за прошедшие два сезона, и с момента восстановления от последней сыграл в общей сложности 27 минут.