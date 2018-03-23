Тренер «Гэлакси» Шмид: Ибрагимович мог выбрать более финансово привлекательный вариант

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зиги Шмид прокомментировал подписание Златана Ибрагимовича.

Слова Шмида приводит официальный сайт «Гэлакси».

«Это великий игрок, который выигрывал титулы по всему миру. Это у него в крови. Он победитель», — подчеркнул Шмид.

«Он мог выбрать один из куда более привлекательных с финансовой точки зрения вариантов, но он хотел быть здесь. Это шаг, который вызывает у всех уважение. Факт в том, что у него огромное желание быть частью «Гэлакси». Он хочет выиграть с «Гэлакси» чемпионский титул», — также сказал наставник «Гэлакси».

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