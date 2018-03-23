Ещё
Кукабара съела живую змею перед камерой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кукабара съела живую змею перед камерой 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Житель австралийского города Тевантин Уильям Уотсон выложил в сеть ролик, на котором видно, как кукабара съедает змею. Об этом сообщает ABC Australia.
При этом видно, что змея еще жива и пытается сопротивляться. В ответ на это птица бьет ее о забор, на котором сидит. Всего процесс обеда занял у кукабары около 10 минут.
"Змея извивалась до самого конца. Когда кукабара улетела, от нее остался только хвостик. Она съела ее полностью", — рассказывает автор видео.
Уотсон признается, что часто замечает этих птиц у себя на заднем дворе, но такую картину наблюдал впервые.
Кукабары принадлежат семейству зимородковых, а название получили из-за своих криков, похожих на человеческий хохот. Крик начинается как низкий «цокающий» смех, который перерастает в пронзительное «ха-ха-ха».
РИА Новости: последние новости
"ТНС энерго" продолжит финансировать воронежский ФК "Факел" Российские дипломаты напомнили Джонсону о "зигующих" английских футболистах Путину постоянно докладывают о ситуации на полигоне "Ядрово", заявил Песков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию261
«Она ворвалась как смерч»16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ100
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение