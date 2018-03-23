Россия — Бразилия. Болельщики заранее покидают стадион

Болельщики начали покидать «Лужники» во время товарищеского матча Россия — Бразилия. Пятикратные чемпионы мира ведут со счетом 3:0. Напомним, что после предыдущей игры на стадионе, между Россией и Аргентиной (0:1), некоторые болельщики долго не могли покинуть трибуны.

#РоссияБразилия Некоторые болельщики уже покидают стадион pic.twitter.com/ekbVCuJeYs

— СЭ Футбол (@football_se) 23 марта 2018 г.

#РоссияБразилия Болельщики продолжают покидать стадион pic.twitter.com/Rl7IyYesia

— СЭ Футбол (@football_se) 23 марта 2018 г.

Трансляция матча Россия — Бразилия