Болельщики начали покидать «Лужники» во время товарищеского матча Россия — Бразилия. Пятикратные чемпионы мира ведут со счетом 3:0. Напомним, что после предыдущей игры на стадионе, между Россией и Аргентиной (0:1), некоторые болельщики долго не могли покинуть трибуны.
#РоссияБразилия Некоторые болельщики уже покидают стадион pic.twitter.com/ekbVCuJeYs
— СЭ Футбол (@football_se) 23 марта 2018 г.
#РоссияБразилия Болельщики продолжают покидать стадион pic.twitter.com/Rl7IyYesia
— СЭ Футбол (@football_se) 23 марта 2018 г.
Трансляция матча Россия — Бразилия