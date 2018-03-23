Белорусские футболисты обыграли Азербайджан в товарищеском матче

Матч закончился победой белорусов со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 42-й минуте после того, как защитник Азербайджана Максим Медведев перевел мяч в ворота собственной команды.

Товарищеский матч

Азербайджан — Беларусь — 0:1 Гол: Медведев, 42 (0:1, автогол).

Азербайджан: Агаев, Медведев, Рагимов (Аббасов, 73), Абышов, Пашаев (Ахундов, 46), Диниев (Гараев, 66), Алмейда, Алескеров (Мамедов, 79), Гурбанов, Имамвердиев (Махмудов, 66), Юнанов (Дмирий Назаров, 46).

Беларусь: Гутор, Драгун, Мартынович, Шитов, Политевич, Савицкий (Ковалев, 75), Кисляк (Кендыш, 68), Маевский, Володько (Веретило, 78), Лаптев (Сарока, 66), Стасевич (Нехайчик, 81).