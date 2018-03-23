«Пропустить матч как Погребняк? Если только „Барселона“ играет с „ПСЖ“. Бразилец, забивавший за Германию

Он родился в бразильском Санту-Андре, но сделал карьеру в Германии. Джеронимо Мария Баррето Клаудемир да Силва или просто Какау поднялся из пятой лиги в бундестим, взял с ней бронзу чемпионата мира и получил прозвище Хельмут. В интервью Sport24 экс-нападающий сборной Германии ответил на случайные вопросы о своей жизни и карьере.

— Вы носите очки. Это стиль или больше необходимость?— Нет-нет, это не стиль. Я ничего не вижу! Но как-то все равно забивал — играл в контактных линзах. Один раз их забыл. Ощущения, скажу вам, так себе.

— Последние голы вы забивали в чемпионате Японии…— И был удивлен, что во многом японцы более организованы, чем немцы. И в футболе, и в жизни.

— Что вы делаете теперь?— Занимаюсь спортивным менеджментом, учусь на тренера. И взаимодействую с Немецкой федерацией футбола по вопросам интеграции. Кроме того, в Бразилии у меня есть благотворительный проект, цель которого — вовлекать детей в футбол. Прежде всего, я хочу помочь им, забрать их с улицы. А вторая мотивация — религия. Но это все-таки не основное.

— Вы верующий человек?— В Бразилии все люди верят в бога. Но когда мне было 17, мы с братом погрузились во все это глубже: чтение Библии, рисунки на тему веры…

— Как в Бразилии отнеслись к тому, что вы стали играть за Германию?— Никаких проблем не было. Родственники меня поддержали. Мои корни в Бразилии, но я гордился вызовом в бундестим. И когда забил Австралии на чемпионат мира, эмоции были сумасшедшие!

— А где вы были, когда Германия разнесла Бразилию 7:1?— На стадионе. Это было… Кажется, это называется рукалицо.

— В Германию вы приехали как сервисмен танцевальной группы. Так любите самбу?— Ох! Я помогал другу все это сделать, но на первом месте у меня всегда стоял футбол! Мое детство не из простых, иногда у нас не было еды. Но, с другой стороны, хотелось все изменить.

Я расценивал приезд в Германию как шанс заиграть на профессиональном уровне. Начал с пятой лиги, но это было хорошее место для старта. Мне тогда очень помог Осмар де Оливейра — он был рядом и переводил все на немецкий, потому что я не знал языка.

— Игрок «Штутгарта» с русскими корнями Андреас Бек рассказывал, что, когда вы выиграли бундеслигу, автобус команды не мог пробраться в центр города — так много людей там собралось. — О, это был особый момент в истории клуба. И тяжелая ночь. Все бары были открыты, везде вечеринки…

— Часы, подаренные игрокам «Штутгарта» после чемпионства, все еще у вас?— Да, я храню их, но никто не знает, где именно!

— Когда Кевин Кураньи собрался в Россию, что вы ему сказали?— Речь там шла о деньгах, о финансовых моментах, так что мы его поняли и сказали: окей. Сам бы я в Россию не поехал — слишком холодно для бразильца. Да и для немца тоже.

— Чем был крут в Германии Павел Погребняк ?— Ну, он очень мощный парень, хороший финишер…

— В этом сезоне он пропустил матч своей команды, чтобы посмотреть в Италии игру «Ювентуса» и «Интера». — Серьезно? В Германии такое невозможно!

— Могли бы поступить так же?— Это нереально, правда. Ну, если только «Барселона» рубится с «ПСЖ».