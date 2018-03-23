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Бэйл установил рекорд по голам за сборную Уэльса
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Бэйл установил рекорд по голам за сборную Уэльса 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник мадридского ”Реала” Гарет Бэйл вышел в лидеры по числу голов за сборную Уэльса. Хет-трик в игре с командой Китая (6:0) довел число голов Бэйла за национальную команду до 29.
”Это одно из лучших, если не лучшее достижение в моей жизни. Все, что ты делаешь для своей страны, это вершина, самая большая честь. С личной точки зрения приятно побить рекорд, тем более в день рождения моей дочери Навы. Но это не индивидуальное достижение, надо благодарить всю команду, всех, с кем я играл и всех тренеров сборной за эти годы”, — цитирует Бэйла Guardian.
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