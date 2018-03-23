Самая прагматичная Бразилия в истории. Ее никто не вынесет 7:1

Даже без звезды на каждой позиции это сильнейшая сборная в мире.

Сборная Бразилии все еще находится в поисках себя и в процессе переосмысления всего, что произошло с ней июльским вечером 2014 года. 1:7 от Германии не просто ударили по самолюбию бразильских болельщиков — поражение подорвало все сферы жизни страны. Это был удар по всему спорту, по всем индустриям и слоям населения. Тогда стало ясно, что Бразилии нужно что-то новое, золотая середина между сухой физикой, которую ставил Дунга и легкомысленным романтизмом Сколари.

Со стартом отборочного турнира к чемпионату мира бразильский кошмар продолжился. Поражение в гостях от Чили в первом туре, ничьи с Аргентиной и Уругваем вперемешку с победами над слабыми Перу и Венесуэлой. После потери очков с Парагваем, когда стало понятно, что Бразилия впервые в истории может проскочить мимо ЧМ, напуганная возможностью нового позора федерация футбола избавилась от Дунги и сделала ставку на Тите. Тренера, который за пределами родной страны тренировал лишь клубы ОАЭ.

В течение 18 месяцев Тите вернул Бразилии победный дух — «селесао» первыми отобрались в финальную часть турнира. А образ закрытого и холодного пуританина-Тите стал чуть ли не культовым в Бразилии. Он нашел необходимый баланс, который позволил раскрыть весь потенциал имеющихся игроков.

«Больше всего меня восхищает Бразилия образца 1982 года, — рассказывает Тите. — Они играли без перерывов на раздумья, все было отточено до мелочей и делалось на автомате. Я смотрел на эту команду и думал: какая же футбол прекрасная игра».

Тите — тонкий психолог. Он долго беседовал с каждым игроком, понимая, что футболистам нужно вернуть эмоциональное равновесие после кошмара в матче с Германией. Он объяснил, что для достижения результата нужно сломать все парадигмы, которые прививали предыдущие тренеры. Обороняться и атаковать команда должна вместе, и никто не имеет права на свободную роль на поле. Даже Неймар.

«Тренер должен знать свою команду как свою машину, — уверяет Тите. — На что она способна, как она работает, с какими деталями ей будет легче».

Со своей машиной Тите разобрался настолько быстро, что Бразилия первой отобралась на чемпионат мира и теперь, по выкладкам букмекеров, является фаворитом чемпионата мира.

Тите отошел от классических 4-2-3-1, которые развязывали руки атакующим игрокам, и перестроился на 4-1-4-1. С Каземиро в опорной зоне, Неймаром и Коутиньо по краям и мобильными Паулиньо с Аугусто в центре. У сборной был четкий план на каждый матч — когда надо, они давили прессингом, в других случаях садились в оборону. Даже без мяча команда чувствовала себя комфортно и круто играла на контратаках. Классической Бразилией тут и не пахло.

Однако поначалу решения тренера не пользовались большой популярностью. Он забрал капитанскую повязку у Неймара и отдал ее Жоао Миранде, усадил на скамейку Давида Луиза и Тьяго Силву, а в основе постоянно выпускал представителей чемпионата Китая — Паулиньо и Ренато Аугусто. И при этом отцепил уехавшего туда же на заработки Оскара.

Все решения выстрелили на все 100. Неймар сбросил с себя груз ответственности и сосредоточился на своей магии, опытный и не привыкший пожарить Миранда стал лидером обороны, а дополнявший его выбор позиции реактивный Маркиньос составил мощную связку в центре обороны. Ну а Паулиньо с Аугусто стали просто незаменимыми в команде. Главной зажигалочкой Jogo bonito является Каземиро — главный по отборам в центре поля и по первому пасу вперед. Умение опорника «Реала» отобрать мяч и после этого придержать его — редкое сочетание качеств, которым бразильцы активно пользуются.

Что касается Паулиньо и Аугусто, они дали в центре поля мобильность и разнообразие. Это два классических мощных box-to-box, которые исполняют разные функции в разных моментах игры. Например, при обороне оба опускаются на одну линию с Каземиро и составляют тройной блок в центре. При атаке еще интереснее.

Паулиньо ждет, когда Неймар или Коутиньо получат мяч, и рвет в штрафную исполнять второго форварда на пару с Жезусом или Фирмино. Не зря за отбор он забил шесть мячей, больше только, собственно, Жезус. Действующий левее Аугусто разыгрывает мяч на фланге с Марсело и закрывает его позицию, когда тот убегает в очередной рейд. Или полностью закрывает фланг, позволяя Неймару отлипать от бровки уходить в центр.

В атаке Тите предпочитает использовать креативных, а не физически сильных футболистов. Потому он предпочитает Коутиньо Дугласу Косте, Виллиану, Халку, Лукасу Моуре и другим. С Оскаром отдельная история. Недавно полузащитник «Шанхай СИПГ» ляпнул:

«Меня не волнует, попаду я на чемпионат мира или нет. Меня постоянно критикуют за переезд в Китай, но, когда постарею, я не хочу быть бедным и жить воспоминаниями о том, как я играл на мундиале».

Приговор — отстранение от сборной. Тите чувствует разницу между «китайцами» Оскаром и Аугусто с Паулиньо (который еще до переезда в «Барселону» жег за сборную). Кстати, Тите отправлял своих тренеров в Гуанчжоу, когда там играл Паулиньо, чтобы доносить до него тренерские идеи и восполнять недостаток тактических занятий.

Халк честно пашет в Поднебесной, но в его услугах нет нужды. В атаке сборной и так огромная конкуренция, и Тите гораздо больше ценит мобильность и интеллектуальную игру, чем пробивную мощь. По тем же причинам отпали Жо, Оливейра, Жонас и другие. Тренер не побоялся сделать ставку на 19-летнего Габриэла Жезуса , который только переехал в Англию. И не прогадал — мальчик стал лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле.

Рывки на скорости, быстрое взаимодействие с Неймаром и Коутиньо — вот, что Тите требует от своего форварда. И Габи все это дал, присовокупив крутую статистику по голам. Интересно, что Бразилия редко применяет жесткий прессинг и не бесится, если соперник владеет мячом больше нее. Пример из матча с Аргентиной. Нападающие и полузащитники ромбом встают в центре и после долгих перепасовок защитников «альбиселесте» заставляют их сделать передачу на фланг.

Где соперника (в этом случае Месси) накрывают сразу трое — крайний защитник, ближайших box-to-box и выдергивающийся центральный защитник. По этой причине наибольшее количество отборов за матч после Каземиро — на счету игроков фланга: Дани Алвеса, Фреда и Алекса Сандро. Карта отборов Паулиньо в матче с Аргентиной — лишнее доказательство.

За первый пас отвечает вратарь. Так вышло, что у Бразилии после ухода Жулио Сезара появилось сразу два кипера, превосходно играющих ногами — Алиссон Беккер из «Ромы» и Эдерсон из «Ман Сити». Основным будет первый, который раньше пробился в основу и убедил Тите в своей надежности. За последний год Алиссон серьезно прибавил в технике, чтении игры и игре на выходах, но главное — великолепно делает передачи вперед. 80% его передач доходят до партнеров, что позволяет Бразилии и «Роме» легко выходить из-под прессинга. Бывший вратарь «Ромы» Роберто Негрисоло так и вовсе называет Беккера «Месси среди вратарей» и говорит, что он может стать героем эпохи.

Тите более тщательно подходит к комплектованию состава, нежели его предшественники. Он скрупулезный тактик, который тратит дни для подготовки плана на каждую игру и готов быстро вносить коррективы и применять планы B, C и D по ходу встречи. Он построил самую прагматичную сборную Бразилии за всю историю. Не скучную, как было при Дунге, а именно прагматичную, пользующуюся своими сильными сторонами и нивелирующую слабые.

Потому даже в отсутствие Неймара эта команда мало что потеряет. Просто у Тите уже давно есть план, как его безболезненно заменить. Сборная Бразилии, в которой всегда хватало звезд мирового уровня, наконец, стала командой.

Фотообзор тренировки сборной Бразилии в «Лужниках»