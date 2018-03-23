«Вашингтон» минимально и всухую победил «Детройт» 

«Вашингтон Кэпиталз» минимально одолел «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «столичных». Единственный и победный гол на 47-й минуте забил Бретт Коннолли.
Голкипер «Кэпиталз» Филипп Грубауэр отразил все 39 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов провели на льду по 23 минуты каждый. Форвард «Детройта» Евгений Свечников отыграл чуть менее 8 минут.
В еще одном матче «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 6:2. Россиянин Антон Слепышев провел на льду 10 минут. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка. Таким образом, он имеет в активе 94 (36+58) очка в сезоне и занимает второе место в гонке бомбардиров. Лидером остается Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг», на счету которого 95 (37+58) очков.
Видео первого гола Макдэвида
НХЛ. Регулярный чемпионат
”Детройт” — «Вашингтон» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Коннолли (Врана), 46:40 — 0:1.
”Оттава” — «Эдмонтон» — 2:6 (0:1, 0:1, 2:4) Голы: Каджула (Оберг, Нурс), 08:23 — 0:1; Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Ратти), 25:10 — 0:2; Дюшейн (Сеси, Шабо), 44:43 — 1:2; Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид), 44:51 — 1:3; Ратти (Макдэвид, Нурс), 45:29 — 1:4; Каджула (Лучич, Оберг), 46:34 — 1:5; Хлапик (Габорик, Райан), 54:23 — 2:5; Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Нурс), 56:40 — 2:6.