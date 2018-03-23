Волгоградцы решили заманить весну покатушками на мотоциклах

Волгоградцев зовут разбудить зиму ревом мотоциклов. Организаторы весенних «Покатушек на песках» предупреждают, что гонки по бездорожью пройдут в любую погоду.

— На мототреке «Горная поляна» в Кировском районе встретятся спортсмены-мотоциклисты, которые заявились на 1 этап чемпионата и первенства Волгоградской области по мотокроссу, — уточнили организаторы «Покатушек». — После того, как по трассе пронесутся профессиональные гонщики, на мототрек выедут водители на внедорожниках.

Весенние соревнования пройдут в воскресенье, 25 февраля. Сигнал «На старт» раздастся ровно в 12:00.

В феврале на 55-м мотокроссе по накатанной трассе прокатились спортсмены из Волгограда, Волжского, Фролово и Городища. Показать класс на зимних покатушках решили гонщики из Астраханской, Саратовской областей и республики Калмыкия. Самому юному участнику юбилейных заездов исполнилось всего 5 лет.