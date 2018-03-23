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Пике: «По телевизору в Мадриде говорят, что я предатель»
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Пике: «По телевизору в Мадриде говорят, что я предатель» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике сказал, что на испанском телевидении его обвиняют в предательстве.
"Я мечтал играть за сборную с тех пор, как Луис Энрике залил кровью всю футболку на ЧМ-1994. И я невероятно горд носить герб страны. Может, кого-то это удивит. Если вы посмотрите телевизор в Мадриде, вам расскажут обо мне другое. Они скажут, что я предатель и хочу порвать страну на части, из-за моей публичной поддержки права каталонцев на референдум о независимости.
Но я никогда не говорил, как проголосую, и не пытался быть политиком. Мое мнение не важно, это всего лишь один голос из миллионов. Но я верю, что 7,5 миллионов человек в моей родной Каталонии имеют право мирно проголосовать", — написал Пике на The Players Tribune.
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