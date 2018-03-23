Клюйверт поражен тем, что возраст не сказывается на игре Месси

Бывший игрок «Барселоны» Патрик Клюйверт восхищается тем, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси не сбавляет в уровне игры даже в возрасте 30 лет. В текущем сезоне 30-летний Месси забил 35 мячей и отдал 16 результативных передач в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

«Месси — особенный, ведь он все эти годы играет на своем высочайшем уровне.

Он все делает на поле здорово — исполняет штрафные, демонстрирует дриблинг, что бы он ни делал. Каждый игрок и тренер впечатлен тем, что делает Месси, и он делает это уже много лет.

Надеюсь, он станет лучшим футболистом в истории. Если бы меня 2 года назад спросили о том, находился ли Месси на тот момент на пике своей карьеры, я бы ответил положительно. Но вот ему уже 30, при этом он играет лучше, чем кто-либо еще. Наблюдать за его игрой — сплошное удовольствие», — цитирует Клюйверта Omnisport.