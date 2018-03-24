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Автор книг о футбольных фанатах: бойкот чемпионата мира станет абсолютной трагедией для сборной Англии
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Автор книг о футбольных фанатах: бойкот чемпионата мира станет абсолютной трагедией для сборной Англии 

RT на русском 17 минут назад
Известный английский писатель Дуги Бримсон, который является автором ряда книг о футбольных фанатах, прокомментировал возможный бойкот Англией чемпионата мира по футболу 2018 года в России. «Если бы вы задали мне этот вопрос две недели назад, то я был бы абсолютно уверен: поедет. Сейчас, с учётом происходящего, возможно всё», — приводит слова Бримсона «Фонтанка».
Он отметил, что, говоря о русской угрозе, все забывают о том, что Россия прекрасно провела Олимпийские игры и Кубок конфедерации.
«Я считаю, что бойкот чемпионата мира в России станет абсолютной трагедией, и уже говорил, что нельзя смешивать футбол и политику, мы же не видели никаких доказательств отравления этого шпиона, никаких доказательств, что это сделали русские», — подчеркнул Бримсон.
Ранее Симонян обратился к тем, кто намерен бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России.
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