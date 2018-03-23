Писатель Дуги Бримсон: «Английские хулиганы не приедут на ЧМ-2018»

Писатель Дуги Бримсон отметил, что английские футбольные хулиганы не смогут приехать на чемпионат мира в Россию.

— Есть закон о футболе, и хулиганы не смогут приехать в Россию, — приводит слова Бримсона ”Фонтанка” . — На время больших турниров они обязаны сдавать паспорта в полицию, они не могут выезжать за границу. Более того, настоящие хулиганы не ездят за сборной еще, я бы сказал, с начала 1990-х. Это в корне изменило поддержку сборной, теперь ее поддерживают просто любители футбола. В Марселе, на мой вкус, случилось столкновение хулиганских культур: английские болельщики, женщины, дети с одной стороны и полупрофессиональные российские хулиганские группировки — с другой. Со стороны англичан хулиганов не было — были неорганизованные группы фанатов. И никто даже представить не мог, что такое столкновение произойдет. Да, есть определенные переживания по мотивам встреч в Марсельском порту, но в России такого не будет: английские болельщики совершенно точно не хотят столкновений с российской полицией . Я уверен, что чемпионат мира в России пройдет блестяще, и вы потом сможете сказать: «А мы вам говорили!».

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.