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Писатель Дуги Бримсон: «Английские хулиганы не приедут на ЧМ-2018»
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Писатель Дуги Бримсон: «Английские хулиганы не приедут на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 1 час назад
Писатель Дуги Бримсон отметил, что английские футбольные хулиганы не смогут приехать на чемпионат мира в Россию.
— Есть закон о футболе, и хулиганы не смогут приехать в Россию, — приводит слова Бримсона ”Фонтанка”. — На время больших турниров они обязаны сдавать паспорта в полицию, они не могут выезжать за границу. Более того, настоящие хулиганы не ездят за сборной еще, я бы сказал, с начала 1990-х. Это в корне изменило поддержку сборной, теперь ее поддерживают просто любители футбола. В Марселе, на мой вкус, случилось столкновение хулиганских культур: английские болельщики, женщины, дети с одной стороны и полупрофессиональные российские хулиганские группировки — с другой. Со стороны англичан хулиганов не было — были неорганизованные группы фанатов. И никто даже представить не мог, что такое столкновение произойдет. Да, есть определенные переживания по мотивам встреч в Марсельском порту, но в России такого не будет: английские болельщики совершенно точно не хотят столкновений с российской полицией. Я уверен, что чемпионат мира в России пройдет блестяще, и вы потом сможете сказать: «А мы вам говорили!».
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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