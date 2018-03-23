Президент «Куньлуня»: «Неудачный сезон — не вина Кинэна. У Майка было много задач»

Президент «Куньлуня» Райтис Пилсетниекс высказался о непопадании команды в плей-офф. Команда заняла 12-е место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 56 матчах. В ходе сезона в отставку был отправлен главный тренер и генеральный менеджер Майк Кинэн

«Я бы не сказал, что это какая-то вина Кинэна. Остаться на таком же уровне после первого сезона, выступить на свежих эмоциях — всегда сложно. У Майка было много задач в этом году, много мероприятий, презентаций, он был лицом компании и одновременно генеральным менеджером и главным тренером — все вместе.

Просто в какой-то момент мы поняли, что это уже была перегрузка. Но он сделал очень много хорошего. Просто сезон так сложился, что не сложился, я бы сказал так. Решения мы приняли, поняли, в каких направлениях что-то не сработало: по составу, по тренерскому коллективу, по руководству. И довольно много изменений происходили уже во время этого сезона, да и сейчас происходят. Поэтому, я думаю, к новому сезону мы подойдем на новом уровне, в другом качестве», — сказал функционер.

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