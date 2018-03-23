Рахимов: «Предстоящий матч — хорошая возможность дать знать о себе бразильцам»

Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча национальной команды России с Бразилией. По мнению специалиста, игра против пятикратных чемпионов мира будет полезна как для тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым, так и для игроков. Матч Россия — Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники». Начало игры — 19:00 по московскому времени.

«Сложно будет, но с одной стороны мы проверим свои сильные и слабые качества против такой сборной, учитывая потери двух основных игроков, которые провели все основные матчи. Мне интересно, кто их заменит, и как они будут выглядеть на таких позициях. Поэтому я думаю, что игра будет интересна для наших игроков и для всего тренерского штаба. За оставшиеся 3 месяца все-таки уже нужно решить, кто будет занимать свои позиции.

У сборной два дня подряд брали допинг-пробы? Я думаю, что это не приносит дискомфорта, все игроки понимают, что все равно допинг будут брать, и я не думаю, что допинг берут только у нас. Просто к нам внимание чуть больше чем к другим. Такие допинг-пробы всегда проводились.

Неймара не будет, но это бразильцы. Надо понимать, что они имеют индивидуально сильных игроков. В техническом плане они очень одарены не только игроками в атакующей линии, но и в линии обороны. Понятно, что они будут преследовать свои цели в этом матче. Я бы не стал кого-то отдельно выделять, те же игроки «МЮ», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Барселоны». Все топ-футболисты.

Бразильцы говорят, что не знают никого из наших футболистов. У них (российских футболистов. — Прим. ред.) есть прекрасная возможность, чтобы доказать и сказать о себе бразильцам. Когда они уже будут знакомы с футболистами. Это определенная мотивация. Не вижу ничего особенно, что наших футболистов бразильцы не знают. Эду Гаспар (координатор сборной Бразилии. — Прим. ред.) говорил, что сборная России похожа на Англию? Не совсем согласен. Мне кажется, может быть, в силовой борьбе. Но если что-то даже есть похожее, то это, наверное, незакрепленность. Пока нет стабильности, я бы не сравнивал эти сборные.

Что до самого матча, я никогда не делаю прогнозы, потому что в футболе делать их — это дело неблагодарное. Потому что в футболе любой эпизод может развернуть игру. Если вспомним матч против испанцев (3:3), очень много говорилось, что испанцы могут нас разорвать. Но получилось так, что даже проигрывая 1:3, мы все таки поменяли схему, стали играть в четыре защитника. Пошли в атаку, стало очень много эмоций — забили хорошие голы и сравняли счет. Поэтому, я не люблю делать такие прогнозы. Мы еще даже не знаем, будут ли бразильцы давать играть всем резервистам. На такие контрольные матчи прогноз сложно сделать», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.