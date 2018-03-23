Павлюченко: «Не встречал негатива к россиянам, когда играл в Англии»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал про отношение англичан к нему, когда он был игроком лондонского «Тоттенхэма».

”Никогда в бытность игроком лондонского «Тоттенхэма» не встречал негатива со стороны английских футболистов к России и вообще к россиянам. А чтобы говорить о политике — такого никогда не было. Мы все футболисты, в политику не лезем. Если бы я был политиком, другое дело. В Англии у меня были хорошие, добрые и рабочие отношения”, — сказал футболист в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.