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Сборная Беларуси обыграла Азербайджан в товарищеском матче
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Сборная Беларуси обыграла Азербайджан в товарищеском матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборные Азербайджана и Беларуси провели товарищеский матч. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Баку и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит на 42-й минуте, когда азербайджанский защитник Максим Медведев провёл мяч в ворота собственной команды.
Товарищеский матч
Азербайджан — Беларусь — 0:1 (0:1)
Гол: Медведев, 42 (0:1, автогол).
Азербайджан: Агаев, Медведев, Рагимов (Аббасов, 73), Абышов, Пашаев (Ахундов, 46), Диниев (Гараев, 66), Алмейда, Алескеров (Мамедов, 79), Гурбанов, Имамвердиев (Махмудов, 66), Юнанов (Дмирий Назаров, 46).
Беларусь: Гутор, Драгун, Мартынович, Шитов, Политевич, Савицкий (Ковалев, 75), Кисляк (Кендыш, 68), Маевский, Володько (Веретило, 78), Лаптев (Сарока, 66), Стасевич (Нехайчик, 81).
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