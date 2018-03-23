Куман: «Ван Дейк — прирожденный лидер»

Главный тренер сборной Голландии Рональд ​Куман объяснил назначение защитника Виргила ван Дейка капитаном команды.

"Виргил — мой первый выбор в качестве капитана. Он прирождённый лидер, игрок с сильным характером, который приносит пользу команде как на поле, так и вне его", — отметил менеджер на предматчевой пресс-конференции. «Я работал с ним в „Саутгемптоне“, поэтому знаю, что он из себя представляет».

На данный момент Виргил ван Дейк сыграл 16 матчей за сборную Голландии, дебютировав в игре с Казахстаном в октябре 2015 года. Сегодня защитник выведет голландцев на товарищеский матч с Англией.