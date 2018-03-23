Бразилия без видимых проблем разгромила Россию

Первый товарищеский матч провела российская сборная в 2018-м году. В Москву приехали пятикратные чемпионы мира из Бразилии.

Протокол игры

РОССИЯ

Бразилия

53' Миранда Жоао (0:1)

61' Коутиньо Филиппе (0:2)

23 марта.

В последнее время Россия умеет убеждать. Таких звучных соперников по товарищеским матчам мы не видели давно. После Испании и Аргентины настал черёд Бразилии и Франции. «Пентакампеоны» прибыли в Москву без Неймара, наша сборная, чтобы уровнять шансы сыграла без Александра Кокорина . Пятничный вечер в Москве приковал огромное внимание любителей футбола, матч с такой афишей нельзя было пропустить. Наша сборная всего пять раз играла против бразильцев. Три раза победу праздновали «пентакампеоны», два раза случилась ничья.

Несмотря на потерю Неймара состав бразильцев блистал именами. Коутиньо, Габриэль Жезус Роберто Фирмино — первый зажигал в АПЛ, а сейчас осваивается в «Барселоне», другие двое продолжают феерить на полях Англии. Но первый удар по мячу нанёс человек более звёздный. Жалко, что бразильцам не объяснили, кто такой Данила Козловский , а то бы они отвлеклись на часовую автограф-сессию актёра.

Гости напротив, отвлекаться не стали, создав опаснейший момент уже на первых минутах встречи. Заброс Паулиньо из глубины поля опустился точно на ногу Жезусу. Габриэль с лета пробил — Акинфеев ногами отвёл угрозу. Тревожный звонок подействовал. Россия стала играть собраннее, не позволяя себе более таких провалов. На исходе получаса игры состоялась первая приличная контратака. Фёдор Смолов разогнал наступление 3 в 3, но отдал передачу подключившемуся Самедову. Александр с полкруга штрафной площади хлёстко пробил, но Алисон перевёл мяч над перекладиной.

Бразильцы особо вперёд не рвались, у России неплохо получалось контратаковать. В статичной атаке Дуглас Коста на «пятачке» опередил Граната, своим ударом потревожив сетку с внешней стороны. Ответ последовал незамедлительно. Опять Смолов выступил распасовщиком, снабдив мячом Миранчука, но Алексей из пределов штрафной площади пробил выше. Первая половина встречи получилась равной, и даже немного скучной, ни «джинги», ни «самбы» зрители на поле не наблюдали.

Второй тайм, как и первый, бразильцы начали с шикарного момента. Дуглас Коста феерической передачей перевёл мяч на Виллиана, тот вдоль вратарской покатил набежавшему Паулиньо. Игрок «Барселоны» в касание пробил низом, но чудо-сейв сотворил Игорь Акинфеев, грамотно отстегнувший опорную ногу для этого момента. Следующее наступление бразильцев завершилось-таки голом.

Удивительно, но мяч получился скорее британским. Навес Виллиана с правого фланга, проигранная верховая борьба, удар в угол от Тьяго Силвы , очередной сейв Акинфеева и добивание с метра от Миранды. Так защитник «Интера» открыл счёт в матче. Продолжили атаковать гости. Коутиньо накрутил двух соперников, легонько прострелив на Паулиньо, но тот каким-то феноменальным образом пробил в направлении Акинфеева. Игорь ещё одно спасение записал на свой счёт.

Однако второй мяч всё-таки влетел в наши ворота, причём исправился Паулиньо, заработавший пенальти в борьбе с Головиным. Коутиньо чётко раскидал по углам голкипера и мяч, Фелиппе забрал должок у одноклубника за нереализованный пас практически на пустые ворота. Через пять минут вездесущий Паулиньо оформил третий мяч своей команды, из вратарской замкнув мягкий навес Виллиана.

Наши футболисты в ответ провели сумбурную атаку, которую завершил Дзагоев. Алан в падении тянулся к мячу, поэтому из пределов штрафной площади невнятно пробил мимо ворот. Под конец матча Марсело пижонски сыграл пяткой в своей штрафной площади, но перехвативший мяч Антон Миранчук пробил в перекладину, а добивание Антона Заболотного цели не достигло. Серия замен сбила темп матча. Бразильцы итак не рвались в атаку, спокойно завершив поединок.