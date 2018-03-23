Фосу-Менса доволен выступлениями за «Кристал Пэлас»

Защитник «Кристал Пэлас» Тимоти Фосу-Менса, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед" , рассказал о впечатлениях от аренды в лондонском клубе.

"Определённо, я доволен тем, как развиваются события. Я рад, что Жозе Моуринью позволил мне развиваться дальше, отправив в аренду в другой клуб", — заявил Фосу-Менса в интервью MUTV.

"Я имею возможность играть каждую неделю, принимая вызов за вызовом, работая над стабильностью выступлений. Я был бы не против сыграть и против «Манчестер Юнайтед», чтобы понять своих одноклубников, как соперник. Но правила есть правила. Мне есть чему учиться, и я должен продолжать работу".

В сезоне 2018/19 Фосу-Менса принял участие в 23 матчах «Кристал Пэлас», из них 20 пришлось на АПЛ.